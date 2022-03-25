Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на Крестовском острове закрывается самый большой искусственный каток, сообщили 25 марта в пресс-службе городского комитета по культуре.

Vk.com/kkultspb Самый большой каток Петербурга. Каток в ЦПКиО им. Кирова

Напомним, каток площадью 4 тыс. кв. метров в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. С.М. Кирова, благодаря специальной системе охлаждения, сохранял ледовое покрытие несмотря на температурные качели и потепление до +8 градусов.

Поскольку температура воздуха днем в конце марта начала подниматься выше +10 градусов, было принято решение закрыть каток 27 марта.

«Всё время работы Большого катка действуют часы бесплатного катания — ежедневно с 09:00 до 11:00 мск. Для гостей работают гардероб, прокат и заточка коньков, также на площадке есть тренажеры для катания и защитные комплекты. На каток можно приходить и со своими коньками», — заметили в комитете по культуре.

Напомним, что с 22 марта городские парки закрыты на просушку, и ЦПКиО не стал исключением. До начала лета для прогулок закрыта его восточная часть.