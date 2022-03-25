Ульяновск, , 09:48 — REGNUM В Ульяновске произошло ЧП на строительной площадке: стрела крана упала на строящийся храм. Об этом сообщает управление МЧС по Ульяновской области.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 24 марта, информация о происшествии поступила в 15:15 при мониторинге СМИ: отмечается, что на проспекте 50 лет ВЛКСМ в Ульяновске упала стрела монтажного гусеничного крана на стену строящегося храма.

«Повреждений стен нет. Пострадавших, погибших нет», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Чебоксарах в тот же день, 24 марта, упал пассажирский лифт в МФЦ. Как сообщало ИА REGNUM, пустой лифт рухнул с восьмого этажа, пострадавших и погибших нет. По данному факту правоохранители проводят проверку.