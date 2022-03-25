Брюссель, 25 марта 2022, 09:47 — REGNUM Европейский союз не позволит России обходить санкции Запада и требовать оплачивать российский природный газ в рублях. Об этом вечером 24 марта заявила председатель Еврокомисси (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит агентство Reuters.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Global Panorama

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«Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Это являлось бы попыткой обойти санкций, мы не допустим действий в обход наших ограничений», — сказала она.

Также фон дер Ляйен отметила, что считает, что время использования энергетики якобы «для шантажа», прошло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Германия планирует уже в 2022 году сократить поставки газа и нефти из России.