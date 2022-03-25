Ереван, 25 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Правительство Армении выделит деньги на субсидирование паромного сообщения между портами Кавказ (Россия) и Поти (Грузия). Об этом заявил на брифинге министр экономики Армении Ваган Керобян.

adam_gorka Паром

«Мы предлагаем субсидировать регулярное паромное сообщение между Поти и портом Кавказ с частотой два раза в неделю, чтобы с течением времени перевести существенную часть логистических грузоперевозок на железнодорожный транспорт», — сказал Керобян.

Министр сообщил, что паромная переправа позволит отправлять поезда из Армении во все страны Евразийского экономического союза. Таким образом республика не будет зависеть от Военно-Грузинской дороги, которая является единственным действующим сухопутным путём между Россией и Арменией и в зимнее время часто остается закрытой из-за повышенной лавиноопасности на трассе.

Керобян рассказал, что субсидии планируется выделять грузоперевозчику от РЖД в течение полугода. Потом планируется, что переправа будет работать в полную силу и необходимость в субсидиях отпадет.