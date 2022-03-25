Чебоксары, , 09:45 — REGNUM Правоохранительные органы в Чебоксарах проводят проверку в связи с происшествием в МФЦ, где упал лифт. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Шахта лифта Иван Шилов © ИА REGNUM

ЧП произошло 24 марта в здании многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, расположенном в Чебоксарах по улице Ленинградская, 36.

«По предварительной информации, около 15:30 с высоты восьмого этажа упал пассажирский лифт, в кабине лифта никого не было», — говорят в надзорном ведомстве.

Правоохранители отмечают, что пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются причины падения лифта и другие детали инцидента. По факту происшествия следственным управлением инициирована проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Прокуратура даст оценку действиям организации, обслуживающей лифт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта 2022 года правительство Чувашии заявило о разработке пятилетней программы модернизации лифтов, которую планируют запустить в 2023 году. На данные цели планируется ежегодно направлять 100 млн рублей из республиканского бюджета с учётом софинансирования в размере 60 млн рублей из местных бюджетов.