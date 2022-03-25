Москва, 25 марта 2022, 09:45 — REGNUM Если страны Европы будут торопиться с отказом от российских энергоресурсов, Россия может диверсифицировать поставки при помощи азиатских рынков. Об этом 25 марта сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Government.ru

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Он считает, что хотя Европе и сложно отказаться от российских нефти и газа, она может это сделать, если захочет. И главный вопрос — в какие сроки. В этой связи Россия рассматривает азиатские рынки для диверсификации поставок.

«При этом мы, безусловно, в нынешних условиях смотрим на азиатские рынки и думаем о том, как диверсифицировать эти поставки, — приводит слова Медведева ТАСС. — Если наши европейские друзья будут очень сильно торопиться в смысле отказа от поставок из РФ, отказа от нашей нефти, газа».

Как сообщало ИА REGNUM, поставки газа и нефти из России в Германию планируется сократить уже в 2022 году, информируют немецкие СМИ.