Ростов-на-Дону, , 09:44 — REGNUM Ещё более 16 тыс. мирных жителей Донбасса прибыли в Россию, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области 25 марта.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области задействован 91 пункта временного размещения беженцев, где нашли приют более 6 тысяч человек, включая почти 3 тысячи детей. Вынужденные переселенцы получают медицинскую, психологическую и правовую помощь, оформляют и получают единовременные выплаты, выезжают в другие регионы России.

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