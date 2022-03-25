Барнаул, 25 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. По данным министерства экономического развития Алтайского края, цены на непродовольственные товары в феврале 2022 года увеличились на 1% к предыдущему месяцу. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в феврале замедлился до 12,22% после 12,23% в январе.

ИА REGNUM Инфляция

Цены на услуги в Алтайском крае в феврале 2022 года увеличились на 0,5% к предыдущему месяцу, за период с начала года — 0,9%, что меньше, чем по России (1,1 и 1,9% соответственно). Годовой темп прироста цен на услуги в феврале составил 5,09%, что также ниже российской динамики (6,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года оборот розничной торговли в товарной массе в Алтайском крае оказался на 3,7% больше, чем в январе 2021 года, а оборот общественного питания меньше на 1,1%.

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