Сент-Пол, США, 25 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Khl.ru Кирилл Капризов

В составе «Миннесоты» российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились Кевин Фиала и Йоэль Эрикссон Эк.

У «Ванкувера» точными бросками отметились форварды Бо Хорват и Джей Ти Миллер.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 80 очков. «Ванкувер» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 71 очком.

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