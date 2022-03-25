Новосибирск, 25 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил специалистам Сибирского отделения РАН (СО РАН) подготовить для публичного пользования документ, показывающий, как принимаемые в ходе строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) меры позволяют достичь требуемых параметров его сейсмоустойчивости и безопасности. Об этом сообщило министерство науки и инновационной политики региона.

(сс) Elya Новосибирский Академгородок

Напомним, что СКИФ предназначен для исследования микро‑ и нанообъектов.

«Такие объекты можно изучать только тогда, когда луч синхротронного излучения стабилен с высочайшей степенью точности — 50−20 нанометров (для сравнения, размер вируса COVID-19 — 100 нанометров), — рассказали в министертсве. — Вибрации магнитных элементов, вызванные микросейсмическими шумами, как природными (землетрясения, приливы, ветер и т.д.) так и техногенными (транспорт, добыча ископаемых, промышленность и т.д.), приводят к «дрожанию» пучка электронов и синхротронного излучателя и «портят» параметры источника».

Отмечается, что согласно заключению экспертов, выбранный участок адекватен задачам строительства СКИФа, проект безопасен для окружающей среды и населения.