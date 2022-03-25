Уфа, 25 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. «Золотого человека», который стал символом Казахстана, представили на выставке в Башкирии. Об этом 25 марта сообщил глава республики Радий Хабиров в своём телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей

Он напомнил, что в прошлом году в ходе поездки в Казахстан была достигнута договорённость о культурном сотрудничестве.

«В национальном музее в Нур-Султане меня восхитил «Золотой человек». Это украшения и другие артефакты из захоронения сакского царя, которые обнаружили на раскопках кургана Иссык в 1960−70-х годах», — напомнил глава региона.

Он отметил, что данная экспозиция с большим успехом выставляется во многих музеях мира.

«Я попросил организовать выставку и у нас в республике, чтобы наши жители тоже смогли увидеть эту красоту. Сегодня мы открываем её в национальном музее Башкирии», — сообщил глава региона.

Экспозиция называется «Великая степь: Пространство. Время. Культура». Кроме реконструкции «Золотого человека», здесь представлены и другие археологические находки.

«Уверен, они будут интересны историкам и всем жителям Башкирии», — отметил Хабиров.

Он также сообщил, что это большое событие для респбулики.

«С Казахстаном нас объединяют многовековые исторические и культурные связи, которые, не сомневаюсь, будут только крепнуть», — подчеркнул глава республики

Глава региона пригласил на выставку всех желающих.