Тюмень, 25 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В правительство Тюменской области управляющим делами назначен Сергей Путмин. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Пресс-служба администрации Уватского района Сергей Путмин

К исполнению обязанностей Сергей Путмин приступил 25 марта 2022 года. Ранее он возглавлял администрацию Уватского муниципального района.

Сергей Путмин родился в 1970 году в Кургане. Окончил в 1996 году Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», служил в органах прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа. С 2007 года в течение пяти лет был главой города Ишима Тюменской области. С 2013 года был первым заместителем губернатора Курганской области. С 1 июля 2016 года возглавил нефтяной Уватский район Тюменской области.