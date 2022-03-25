Астана, 25 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Сокращения нефтедобычи на наиболее крупных месторождениях Казахстана в случае, если ремонт выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума затянется, не исключили в министерстве энергетики республики. Об этом 25 марта заявил на брифинге казахский министр энергетики Болат Акчулаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Если затянется ситуация с ремонтом ВПУ в порту Новороссийска, это может привести к сокращению добычи на всех трех крупных наших месторождениях», — сказал он.

Также Акчулаков отметил, что имеются данные о том, что ВПУ-1 25 марта начнет работать и подадут танкер, что спасет Казахстан от значительных потерь нефтедобычи.

«По ВПУ-2 и ВПУ-3, надеемся, что наши коллеги в течение трёх недель завершат ремонт и всё нормализуется», — добавил министр энергетики Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор казахского Союза нефтесервисных компаний Нурлан Жумагулов заявил, что бюджет Казахстана может недополучить до 600 млрд тенге или более $1 млрд за два месяца, пока будут устранять последствия аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) в Новороссийске.