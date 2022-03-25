Хельсинки, 25 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Скоростные пассажирские поезда Allegro, которые были возвращены в расписание в декабре 2021 года после почти двухлетнего перерыва из-за пандемии, 26 марта 2022 года вновь прекратят курсировать между Хельсинки и Петербургом, сообщает 25 марта финское издание Helsingin Sanomat.

Телеграмм-канал ОАО «РЖД» Скоростной поезд «Аллегро»

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«Поезд Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, завершит свое движение в субботу», — говорится в сообщении.

Как пояснила министр корпоративного управления Титти Туппурайнен, 24 марта в финскую государственную железнодорожную компанию VR было направлено письмо. В нем сообщалось, что эксплуатация Allegro больше нецелесообразна.

«Теперь видно, что ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения Allegro больше не является целесообразным с точки зрения государственного владельца», — пояснила Туппурайнен.

Поезда Allegro принадлежат компании Karelian Trains, VR и российской государственной железнодорожной компании «РЖД», которая попала в санкционный список США и ряда других стран после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Напомним, что 21 марта пресс-служба Северо-Западного таможенного управления сообщала, что с конца февраля 2022 года отмечается повышенный спрос на поездки в поезде Allegro, курсирующем по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки и обратно. Сейчас между городом на Неве и столице Финляндии ежедневно следуют четыре рейса в каждом направлении.

С конца последнего месяца зимы 2022 года по настоящее время на поездах Allegro ежедневно пересекали границу в среднем от 500 до 900 пассажиров. Более 70% пассажиропотока приходилось на поезда, следующие из России в Финляндию. С момента возобновления движения поезда 12 декабря 2021 года российско-финляндский участок государственной границы пересекали в основном граждане России с частными поездками (посещение родственников, обучение или наличие недвижимости в Финляндии и другое), граждане Финляндии с деловыми и частными поездками.

Однако после 24 февраля состав пассажиропотока изменился, возросло количество убывающих на поезде граждан РФ, имеющих вид на жительство в иностранных государствах (преимущественно страны Евросоюза, США и так далее), и следующих транзитом через территорию Финляндии.