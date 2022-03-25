Оренбург, , 09:38 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения для бывшего главного судмедэксперта Оренбуржья. Срок домашнего ареста продлен. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского райсуда города.

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Под домашним арестом экс-начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы пробудет до 29 апреля. Экс-судмедэксперту инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество с использованием служебного положения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главного судмедэксперта региона задержали в конце 2021 года. В декабре 2021 года мужчину отправили под стражу. Впоследствии меру пресечении заменили домашним арестом.

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