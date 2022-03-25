Обнинск, Калужская область, 25 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Госкорпорации Ростех Калужской области усовершенствовало технологию изготовления остекления для «самолетов-невидимок» боевой авиации. Конструкторское решение позволяет на 20% улучшить характеристики остекления кабин пилотов авиационных комплексов, в том числе снизить заметность боевых машин в радиолокационном диапазоне. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Фото Виктора Молодцова Самолёт боевой авиации

Особые свойства стелс-стеклу придают тончайшие пленки металлов и оксидов металлов, нанесенные на его поверхность методом магнетронного распыления в вакуумной установке. Модернизация установки увеличила пиковые значения распыления магнетрона более чем в три раза, позволив наносить пленки со значительно меньшим поверхностным сопротивлением. Инженерно-конструкторское решение значительно повышает качество покрытия, наносимого на серийные изделия авиационного остекления, благодаря чему фонарь кабины пилота получает улучшенные оптические характеристики и низкую радиолокационную заметность. Эти факторы повышают боевой потенциал и выживаемость «самолетов-невидимок».

"Благодаря серьёзному научному опыту в этой сфере, оборудованию и технологиям собственной разработки мы готовы в полном объеме обеспечить отечественную боевую авиацию высокотехнологичным остеклением», — отметил Андрей Силкин.