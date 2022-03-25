Берлин, 25 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Поставки газа и нефти из России в Германию планируется сократить уже в 2022 году, сообщает 25 марта Spiegel со ссылкой на Минэкономики ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Согласно опубликованной информации, к концу 2022 года зависимость от природного газа из России должна сократиться до 30%, а уже в середине 2022 года должно произойти двукратное сокращение импорта российской нефти.

К середине 2024 года, по информации СМИ, доля поставок газа из России должна уменьшиться до 10%.