Симферополь, , 09:36 — REGNUM Жительница Республики Крым оштрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации. Решение вынес Центральный районный Симферополя 24 марта, сообщили в пресс-службе суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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«24 марта 25-летняя крымчанка вышла к зданию Государственного совета Республики Крым на несанкционированную акцию протеста с плакатом, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил РФ»», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении женщины был составлен протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». Суд вынес решение по административному делу и обязал женщину выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение суда в силу пока не вступило.

В суде напомнили, что ранее на 35 тысяч рублей за аналогичные действия были оштрафованы ещё трое жителей Симферополя.