Москва, , 09:36 — REGNUM В Москву в выходные дни (26 и 27 марта) арктические массы воздуха с севера принесут дождь со снегом и вытеснят тепло, передают «Метеоновости».

Снег в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В субботу пройдут сильные дожди. Температура воздуха в течение дня еще сохранится в пределах +4… +9 °С. Ветер с юго-западного сменит направление на северо-западный.

В ночь на воскресенье начнет идти мокрый снег с порывами ветра 13−18 м/с. Столбик термометра упадёт ночью до — 5… — 8 °C. Днём ожидается −3… +2°С.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Москве ожидается облачность, небольшой дождь.

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