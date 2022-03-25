Барнаул, 25 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В феврале 2022 года на Алтае зафиксированы самые низкие средние розничные цены в Сибири. Об этом 25 марта сообщает сайт правительства региона. Уточняется при этом, что инфляция с начала года составила 102,2% (к декабрю 2021 года), что соответствует общероссийскому уровню (102,2%). Годовая инфляция составила 110,97% (февраль 2022 года к февралю 2021 года).

Admoblkaluga.ru Корзина с продуктами

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Цены на продовольственные товары в феврале в Алтайском крае увеличились на 1,43% к предыдущему месяцу, что меньше, чем по России (1,56%). В регионе отмечено замедление годового темпа прироста цен на плодоовощную продукцию, мясопродукты, яйца, макаронные и крупяные изделия.

Стоимость минимального набора продуктов в крае по итогам февраля 2022 года составила 5277,73 рубля, что ниже, чем в целом по России (5512,15 рубля).

Алтайский край занял второе место среди сибирских регионов по наименьшей стоимости набора (в среднем по СФО — 5582,03 рубля), уступая Омской области. По состоянию на 11 марта 2022 года Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибири с минимальными ценами на 20 из 24 социально значимых продуктов питания. В крае зафиксированы самые низкие средние розничные цены в Сибири на мороженую неразделанную рыбу, куриные яйца, муку пшеничную, мясо кур охлажденных и мороженых, крупу гречневую — ядрицу.

Несмотря на продолжающийся повышенный инфляционный фон, основной вклад в который вносит продовольственная инфляция, в том числе из-за сезонного удорожания овощей, Алтайский край остается в пятерке субъектов Сибирского федерального округа с минимальными ценами на большинство социально значимых продуктов питания. Это следует из данных Росстата по средним потребительским ценам и их изменению в январе 2022 года.

Читайте также: Алтайский край вошёл в пятёрку регионов с самым дешёвым продовольствием