Москва, 25 марта 2022, 09:34 — REGNUM Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов комплекса «Искандер», уничтоживших базу подготовки иностранных наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве рассказали, что ночью 21 марта был нанесён ракетный удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка. Объект был расположен в Ровенской области Украины.
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