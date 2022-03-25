Ташкент, , 09:34 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 марта принял главу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в рамках программы проходящего Ташкентского международного инвестиционного форума. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«Обсуждены практические аспекты дальнейшего активного участия Европейского банка реконструкции и развития в продвижении программы социально-экономических реформ в нашей стране», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что сторонами отмечен достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень партнёрства между Узбекистаном и ЕБРР.

«Портфель проектов банка в Узбекистане достиг 3 миллиардов евро с увеличением доли инвестиций в частный сектор до 50 процентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи достигнута договоренность о подготовке «дорожной карты» по углублению партнерских отношений. Также, рассмотрен ход подготовки к проведению в следующем году Ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР в Узбекистане.