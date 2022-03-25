Нефтекумск, Ставропольский край, , 09:34 — REGNUM Прокуратура Ставропольского края взяла под контроль расследование ДТП с пятью погибшими в Нефтекумском округе. По факту автоаварии возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пяти лиц, сообщили 25 марта в пресс-службе надзорного органа.

Авария ГУ МЧС по ЯО

ДТП с участие легкового автомобиля «Ауди» и КамАЗом произошло поздно вечером 24 марта на автодороге вблизи поселка Затеречный. В результате выезда легковушки на полосу встречного движения она столкнулась с грузовиком, в результате ДТП скончались на месте водитель и четверо пассажиров «Ауди». Среди них был девятимесячный ребенок.

«Прокуратура Ставропольского края проводит проверку в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в прокуратуре, подчеркнув, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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