Сидней, Австралия, , 09:45 — REGNUM Утром 25 марта премьер-министру Австралии Скотту Моррисону пришлось покидать свою резиденцию в Сиднее под крики и освистывание школьников, которые собрались возле его дома на акцию протеста, требуя ужесточить политику в области климата. Глава федерального правительства не стал подходить к толпе, но позже решил обратиться к протестующим на пресс-конференции, передает телеканал Sky News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Выступая перед журналистами премьер-министр Австралии сказал, что его правительство «серьезно» относится к проблеме климата. Но без колкостей не обошлось: Моррисон сказал, что уважает подростков, желающих поделиться своими взглядами, но потом призвал их вернуться в свои школы, чтобы побольше узнать об изменении климата и сокращении выбросов.

«Я призываю их, во что бы то ни стало, высказать свое мнение, мы живем в великой демократии, и я не возражаю против этого … Но учиться надо в школе, и там объясняют многие различные аспекты, которые, как я думаю, очень важны для этой дискуссии», — заявил премьер-министр на пресс-конференции.

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