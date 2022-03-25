Канберра, 25 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая 25 марта на пресс-конференции, заявил, что стремление Китая разместить свои вооруженные силы на Соломоновых островах является еще одним признаком «постоянного давления», оказываемого сверхдержавой в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), передает телеканал Nine News.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Утечка текста соглашения между КНР и Соломоновыми островами показала, что китайские военные могут разместиться менее чем в 2000 километрах от береговой линии Австралии.

«Думаю, что события, которые вы видели совсем недавно, только подчеркивают постоянное давление и постоянное продвижение, который исходит в регионе от тех, чьи интересы не совпадают с интересами Австралии и не совпадают с интересами Тихоокеанского региона в более широком смысле», — заявил Моррисон на пресс-конференции.

Ко всему прочего премьер-министр Австралии назвал страны АТР «одной семьей» и сказал, что в регионе есть определенное доверие к Австралии.