Хабаровск, 25 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Хабаровский край в апреле поступят ещё шесть передвижных медицинских комплексов, их закупили на средства краевого бюджета. Технику распределят по районным больницам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru Передвижной комплекс, оснащён современным медицинским оборудованием

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Так, рентгенодиагностический комплекс отправится в Троицкую районную больницу, передвижной флюорограф-маммограф будет в распоряжении мобильных бригад клиники «Вивея», четыре медицинских машины ПАЗ «Комплексная диагностика» получат больницы Троицкого и Ванинского районов, один комплекс направят в «Территориально-диагностический центр», и ещё один будут использовать на выездных приемах врачи центра «Вивея».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае для ФАПов и амбулаторий закуплено 65 единиц оборудования на почти 40 млн рублей.