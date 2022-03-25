25 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Простые итальянцы оказались не в восторге от перспективы закрытия газовых кранов. Пользователи соцсетей также назвали решение Путина о продаже газа за рубли ответом на санкции Запада.

Владимир Бадмаев, , 12:28 — REGNUM Власти Италии заявили о намерении добиться «независимости» от российского газа. Советники премьер-министра страны Марио Драги ранее отметили, что они не намерены переходить на расчёты в рублях при покупке голубого топлива из России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Подробнее: Советник премьера Италии: страна не должна платить за газ в рублях

Тем временем местные СМИ назвали требование президента России Владимира Путина о торговле за рубли «шантажом». По расчётам экспертов, если стороны не договорятся, то кран может быть закрыт в течение десяти дней. Простые итальянцы от подобных новостей оказались, что неудивительно, не в восторге.

«Честно говоря, мне это кажется не шантажом, а решением о продаже одного из своих продуктов. А вы занимаетесь только медиатерроризмом», — обратился к массмедиа Андреа Г.

Газопровод Albinfo

«Шантаж? Так это же мы на самом деле мешали России обменивать деньги», — недоумевает Энцо Б.

«Когда мы это делаем, мы «вводим санкции». Когда это делают другие люди, тогда они «шантажируют», — иронизирует Альберто Э.

«Извините, но как должно действовать государство, против которого вводят санкции, которому везде блокируют средства, даже импорт и т. д. Очевидно, что они тоже реагируют», — добавил Лука Ф.

«Но почему, по мнению Драги, Россия должна была выполнять его команды, как это делаем мы, итальянцы? Очевидно нет!» — заметила Эммануэла К.

«Кто идёт на обман, тот остаётся обманутым. Они нашли хлеб для своих зубов. Жаль, что мы всегда одни», — рассуждает Мария П.

«Закройте краны… умирающая экономика. Пора бы Италии учиться на тысячах своих ошибок, может быть, мы все научимся чему-то большему. Особенно держаться подальше от продажных политиков!» — добавил Бруно Т.

Марио Драги European Parliament

«Мы не можем позволить себе внезапное закрытие кранов. Это санкция, за которую мы заплатим из собственного кармана. Если действительно надо, то нужна более полная эксплуатация наших месторождений. Иначе мы отдаем себя только в руки других поставщиков, от которых все равно будем зависеть», — считает Энрико де Р.

«Ну, стратегический ход, тем самым рубль берет своё. Одно точно, нам этот газ нужен, и нет сомнений, что будем платить рублями», — заключила Сильвана К.

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