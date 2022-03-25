Уфа, , 09:35 — REGNUM Республиканский этап всероссийского конкурса «Мастер года» стартовал в Башкирии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Мастер-классы Фото предоставлены Ассоциацией анимационного кино

Конкурс проводится среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций России. Он состоит из трех этапов. В отборочном этапе республиканская комиссия проведет оценку достижений конкурсанта. Оценивается опыт разработки и внедрения инновационных методов воспитания и преподавания, опыт подготовки призеров, победителей различных чемпионатов профессионального мастерства по стандартам «WorldSkills Russia» и чемпионатов. Также учитывается наличие выпускников, которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию. На втором этапе будет проходить конкурсное мероприятие «Я — Мастер», на котором конкурсанты расскажут о личной практике подготовки обучающихся. Далее пройдет мастер-класс с группой обучающихся.

Отмечается, что республиканская комиссия будет оценивать использование передовых технологий подготовки в своей профессиональной деятельности, а также владение методиками практической подготовки, умение взаимодействовать с обучающимися и прочее. По результатам проведения второго этапа республиканская комиссия выберет победителя этого этапа для прохождения в третий всероссийский этап, который состоится в г. Екатеринбурге в сентябре текущего года.