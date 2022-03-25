Москва, , 09:28 — REGNUM О героических действиях командира танкового батальона, майора Евгения Крылова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 25 марта в Минобороны РФ.

Командир танкового батальона, майор Евгений Крылов Минобороны РФ

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Уточняется, что экипаж танка майора прикрывал колонну подвижного пункта управления, которая совершала ночной марш в заданный район и в ходе этого наткнулась на минные заграждения.

Также указывается, что Крылов во время разминирования саперами минного поля вел визуальную разведку местности с использованием тепловизионного прицела танка и обнаружил на удалении до двух километров диверсионную группу украинских националистов, которые готоили провокацию в отношении российской колонны.

«Мгновенно оценив ситуацию, майор Крылов открыл огонь по врагу и уничтожил два бронетранспортера БТР-80, два пикапа с крупнокалиберным пулеметом, а также около 20 националистов», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что при дальнейшем движении колонны майор выявил еще несколько начавших вести обстрел огневых позиций украинских нацистов, сумев прицельным огнем уничтожить один танк и огневую точку врага.

«Благодаря оперативным и мужественным действиям майора Евгения Крылова колонна подвижного пункта управления своевременно, без потерь личного состава и военной техники, прибыла в пункт назначения», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны РФ рассказали о героических действиях командира отделения, сержанта Валентина Кузакова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины.