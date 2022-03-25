Брянск, , 09:38 — REGNUM Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал суд для двух жителей Брянска, подозреваемых в незаконной охоте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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В ходе расследования уголовного дела установлено, что мужчины 39 и 40 лет ранним утром 21 марта отправились на охоту в Брасовский район. Без специального разрешения они отстрелили пяти косуль и оленя. Ущерб от их действий оценивается в 270 тысяч рублей, что является особо крупным.

По ходатайству следствия 24 марта суд заключил подозреваемых под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.