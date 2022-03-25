Оренбург, 25 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Оренбурге завершено расследование уголовного дела о хищении 1 млн рублей жителями Самарской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Уголовное дело

По данным ведомства, двое самарцев звонили на городские номера оренбуржцев, представлялись близкими родственниками и говорили, что их близкие попали в беду и нужна крупная сумма денег. Злоумышленников задержали в августе 2021 года в Самаре и доставили в Оренбург.

Доказано девять случаев преступной деятельности двух мужчин на территории столицы Оренбургской области. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей. Злоумышленникам инкриминируют мошенничество и покушение на него. Материалы уголовного дела переданы в суд.