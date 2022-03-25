Ижевск, 25 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Верховный суд Удмуртии признал 26-летнего жителя республики виновным в преступлениях по статьям об убийстве, разбое, поджоге и надругательством над телом умершего. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Ярославской области Горящий дом

Установлено, что весной прошлого года в состоянии алкогольного опьянения осужденный ночью проник в дом 69-летней женщины, которая ранее была его классным руководителем, с целью хищения денег и ценного имущества.

Он набросился на спящую женщину, причинив множественные ранения в область расположения жизненно важных органов. В результате женщина скончалась. Мужчина, поняв, что она скончалась, надругался над телом. Затем он обысках дом, но денежных средств не обнаружил.

В попытке скрыть следы преступления злоумышленник решил поджечь дом.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор по громкому уголовному делу об убийстве учительницы в Воронеже в феврале 2021 года вынес Воронежский областной суд.

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