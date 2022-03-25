Новосибирск, , 09:26 — REGNUM В Новосибирской области несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию с начала года аграрии приобрели 502 единицы техники на общую сумму 2,1 млрд рублей. Это на 615 млн больше, чем на аналогичную дату 2021 года, сообщили в минсельхозе региона.

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«В настоящее время у нас нет больших опасений на этот счёт — уровень готовности техники уже превышает 90%, — отметил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. — Не секрет, что часть техники, работающей на полях Новосибирской области — техника иностранного производства. Но регион защищен своим дополнительным накоплением запчастей, расходных материалов, которые имеются на складах».

Среди приобретений 2022 года 73 трактора и 40 комбайнов. Из 502 единиц техники и оборудования лишь шесть — иностранного производства, остальные 496 — российского и белорусского.