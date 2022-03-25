Майами, США, 25 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой во втором круге турнира в Майами (США). Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анна Калинская

Калинская два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, девять ошибок на подаче и 1 из 2 брейков.

В третьем круге турнира Калинская сыграет с итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти.

Читайте также: Звонарёва вышла в третий круг турнира в Майами