Чита, 25 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Аграриям Забайкальского краяна проведение посевной кампании направили субсидии на общую сумму 127 миллионов рублей. Об этом 25 марта сообщает телеграм-канал краевого правительства. Средства предназначены 140 хозяйствам на приобретение семян, минеральных удобрений, запасных частей к технике и горюче-смазочных материалов.

Светлана Шаповалова Аграрии

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До конца марта нам предстоит выплатить агропредприятиям региона еще 87,4 миллиона рублей.

Таким образом, общий размер господдержки составит 214,4 миллиона рублей. Это на 18 миллионов рублей больше, чем было направлено годом ранее. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Забайкальского края в этом году составит 219 тысяч гектаров, что на 10% выше прошлогоднего уровня.

Как сообщало ИА REGNUM,сельхозорганизации Забайкальского края в 2022 году намерены ввести в оборот более 32 тысяч гектаров неиспользуемой пашни.

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