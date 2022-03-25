Сеул, , 09:22 — REGNUM В 2021 году дефицит торгового баланса Южной Кореи в сфере интеллектуальной собственности составил $30 млн, что на $2 млрд меньше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметили в ЦБ, сокращение дефицита обусловлено рекордными доходами от корейских культурных контентов, пользующихся большой популярностью в мире, а также увеличением экспорта прав на использование патентов.

Известно, что экспорт объектов интеллектуальной собственности составил $20,86 млрд, а импорт — $20,89 млрд.

Отмечается, что дефицит был отмечен в торговле с США ($3,03 млрд), Великобританией ($990 млн), Японией ($580 млн). Наибольший профицит был зафиксирован в торговле с Китаем ($2,58 млрд).