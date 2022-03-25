Воронеж, 25 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Масштабная коррупционная схема при установлении групп инвалидности вскрыта в Воронежской области прокуратурой совместно с региональным УФСБ России, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

(сс) sajinka2 Коррупция

Прокуратурами Левобережного района Воронежа и Рамонского района города были проведены проверки исполнения законодательства в федеральном казенном учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы Воронежской области». В ходе проверки были выявлены многочисленные факты получения взяток руководителем подразделения бюро.

По предварительным данным, руководителю бюро через посредников в разных районах области в течение трёх лет получал взятки в сумме 30−40 тысяч рублей за помощь в установлении «бессрочных» групп инвалидности. В настоящее время установлены все посредники и лица, которым за взятки устанавливалась инвалидность. По оценке правоохранителей, в преступной схеме было задействовано более 20 человек.

24 марта по материалам прокурорских проверок следственным отделом по Центральному району города Воронежа следственного управления следственного комитета России по Воронежской было возбуждено два уголовных дела по статье о получении взяток в значительном размере.