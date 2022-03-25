Хельсинки, 25 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Курсировавший между Хельсинки и Санки-Петербургом поезд Allegro прекратит свою работу в субботу, 26 марта. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

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«Теперь видно, что ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения Allegro больше нецелесообразно с точки зрения государственного владельца», — отметила министр управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайне.

Ранее Туппурайнен направила письмо железнодорожной компании VR, в котором утверждалось, что эксплуатация поезда больше невостребованна.