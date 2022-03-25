Хабаровск, 25 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, соратник по партии лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в телеграм-канале очередной отрывок из своей книги «Пророк 2.0».

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В этот раз Дегтярев с Жириновским затрагивают Польшу.

«Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках: Польша — главный виновник Второй мировой войны. Пилсудский первым навязался в союзники Гитлеру. Пакт Пилсудского — Гитлера подписан в 1934 году. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 году, молчала во время аннексии Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 году и речи быть не могло. Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись», — цитирует Владимира Жириновского Дегтярев в своей книге.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярев опубликовал очередной отрывок из своей книги «Пророк в своём Отечестве», который касается НАТО и Украины.