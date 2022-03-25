Майами, США, 25 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Словении Тамарой Зиданшек во втором круге турнира в Майами (США). Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

(сс) Steven Pisano Вера Звонарёва

Звонарёва один раз подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две ошибки на подаче и 2 из 5 брейков.

В третьем круге турнира Звонарёва сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.