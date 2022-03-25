Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. После многодневной сухой и солнечной погоды в Петербурге в конце рабочей недели ожидается дождь и мокрый снег. Об этом 25 марта сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Мокрый снег в Петербурге

Погоду в Петербурге будет формировать североатлантический циклон. Помимо осадков он принесёт в город облачность.

Температура воздуха днём составит от +6 до +8 градусов, а в Ленинградской области — от +4 до +9 градусов. Ветер скоростью 5−10 м/с, имеющий юго-западное направление, будет вечером в Петербурге порывистым. Атмосферное давление в городе составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Выходные в Петербурге начнутся с похолодания. Жителей ожидают осадки в виде мокрого снега. А к вечеру в городе в результате похолодания образуется гололедица. Ветер ожидается сильный и порывистый.