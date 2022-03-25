Ярославль, 25 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Ярославле повторно провели аукцион на обслуживание лифтов в надземных переходах на Московском проспекте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

City-yaroslavl.ru Лифт в надземном переходе

Предыдущий муниципальный контракт получился скандальным. В январе 2022 года лифты в надземных переходах не работали, потому что действующая на тот момент подрядная организация спорила с мэрией по поводу условий работы. В итоге контракт был расторгнут, а новый аукцион проведен уже в марте.

Торги вновь были упорными, цена контракта упала на 40,5 процентов. Победителем аукциона стало ООО «Лифтремонт», фирме предстоит обслуживать 8 лифтов. Цена контракта до конца года — 1 миллион 25 тысяч рублей. Остается добавить, что этот же подрядчик обслуживал указанные лифты в 2019—2021 годах.