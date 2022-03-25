Канберра, 25 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Сенатор от австралийской Тасмании Джеки Лэмби 25 марта в эфире телеканала Nine News заявила, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон угрожал ей тюремным заключением, если она раскроет детали тайного соглашения от 2019 года по поводу освобождения более 400 беженцев из центров содержания.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

«Не думаю, что были причины угрожать мне … Я десять лет служила в армии. Нужно постараться, чтобы меня запугать», — заявила сенаторша.

Она также отметила, что, если она нарушила бы молчание тогда, то все, что было упомянуто в секретной сделке по расселению беженцев не на территории Тасмании, было бы аннулировано.

«Поэтому ради людей у меня не было другого выбора, кроме как заткнуться, чтобы убедиться, что сделка будет выполнена», — объяснила Лэмби.