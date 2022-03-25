Ставрополь, 25 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. ДТП с пятью погибшими произошло в Ставропольском крае. На трассе в Нефтекумском районе столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ, в результате все находившиеся в легковушке люди погибли. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

21.мвд.рф Авария

Авария произошла поздно вечером 24 марта на 121-м километре автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» (участок п. Затеречный — г. Южно-Сухокумск). Предварительно установлено, что водитель машины «Ауди-А7» выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком.

В числе погибших — 34-летний водитель легковушки, его 27-летняя жена и девятимесячный сын. Также погибли 53-летний пассажир и 31-летняя пассажирка. Водитель КамАЗа не пострадал.

В настоящее время проводится проверка на наличие алкоголяв крови у водителя легковушки. Установлено также, что за последние два года он 20 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе грубые.