25 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 12:27 — REGNUM



Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В Брюсселе в формате чрезвычайного саммита НАТО на уровне глав государств всегда планируются и проводятся двухсторонние встречи. Такой график был составлен и для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он встретился в закрытом для прессы режиме с французским коллегой Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Но не состоялось самое главное, на что рассчитывали в Анкаре, — переговоры с президентом США Джо Байденом. То, что такая встреча готовилась турецкой дипломатией, сообщала газета Hürriyet. Она указывала, что стороны обсуждали ее детали в последнем телефонном разговоре лидеров двух стран. При этом Вашингтон не выступает против посреднических усилий Эрдогана по выходу из украинского кризиса, хотя активно и не поддерживает этот процесс, предлагая турецкой стороне проводить с ним «тесные консультации». Анкара была не против, осуществив накануне саммита в Брюсселе серию встреч с высокопоставленными представителям администрации Байдена.

Но на определенном этапе произошел срыв. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что его шеф и Эрдоган в Брюсселе не переговорят. «Двусторонняя встреча с президентом Турции у нас не намечена, — говорил Салливан. — Вам известно, как проходят такие мероприятия. Они будут вместе находиться в штаб-квартире НАТО. И я ожидаю, что у него (Байдена. — С. Т.) будет шанс провести краткие беседы с рядом лидеров». Но не с Эрдоганом. В чем дело, ведь ранее Анкара получала из Вашингтона позитивные сигналы, демонстрировала готовность к компромиссам и приверженность евроатлантической солидарности? По мнению турецких экспертов, многое объясняется тем, что Вашингтон почему-то именно в этот момент решил «грубо указать Анкаре на ее «правильное место» в Североатлантическом альянсе». Речь идет о вновь актуализированной американцами проблеме с приобретенными Турцией российскими С-400. Сначала США предложили турецкому руководству предоставить письменные гарантии того, что эти ракеты не будут активированы. В ответ якобы Байден пообещал проработать с Конгрессом США вопрос о снятии санкций против Турции и поставке ей истребителей F-35 и батарей Patriot. Анкара ответила отказом, посчитав такую «расписку» унижением.

ЗРК С-400 Триумф Mil.ru

В принципе, Турция могла бы решиться на рокировку, но только в случае изменения американской политики в отношении курдского вопроса. Этого не происходит. Более того, США «вдруг» выступили с идеей передачи Турцией Украине российских С-400. При этом Вашингтон подчеркивает, что только выполнение предложенных им условий будет рассматриваться как «конкретные шаги по восстановлению политического доверия между двумя странами». Анкара вновь ответила отказом, понимая, что США ведут дело к осложнению турецко-российских отношений. В этой связи глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что «‎Турция сама способна определять свой путь и политику». И дело не только в этом. Анкара почувствовала, что ветер дует из Парижа, Байден устраняется и превращает Макрона в главного посредника в выстраивании отношений Турции с коллективным Западом. Анкаре дают понять, что главным посредником между Москвой и Киевом в урегулировании украинского кризиса должен быть Париж, а не Турция, которая «позволяет президенту России Владимиру Путину осуществлять широкое политико-дипломатическое маневрирование».

Отметим еще один важный нюанс. Издание Al-Monitor отмечает, что Салливан специально подчеркивает, что принимаемые коллективным Западом санкционные решения против России направлены в том числе против тех стран, которые попытаются помочь Москве обойти санкции. Указывается, что это сигнал Турции, Китаю, Индии и другим государствам, которые не присоединились к кампании международного давления на российскую экономику. Как пишет в этой связи близкая к турецкому правительству газета Sabah, «Байден пытается грубо загнать Эрдогана в угол». Отношения между этими двумя лидерами, мягко говоря, не сложились. Эрдоган, имевший с Трампом необычные взаимоотношения, надеялся, что сможет сделать то же самое и с Байденом. Или хотя бы попасть на первые полосы газет вместе с американским президентом. Это ему не удалось. В ответ Эрдоган отомстил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО, дав понять, что в коллективном Западе существуют серьезные разногласия. Прежде всего, намекнув, что санкции против России не смогли стать фактором ее сдерживания и что приятые на саммите НАТО решения не заставят Москву изменить курс в отношении Украины.

Реджеп Эрдоган и Джо Байден Tccb.gov.tr

При этом Эрдоган заявил, что «НАТО не является структурой, которая будет представлять угрозу для России или какой-либо другой страны», и призвал соблюдать «принципы неделимости безопасности», что позволило The New York Times заявить, будто «Эрдоган продолжает ходить по лезвию бритвы». А турецкое издание Yeni Şafak предупреждает, что «США после Украины пытаются создать в бассейне Черного моря в лице Турции еще одну «страну-фронт» для противостояния России». Так что давление с Запада на Эрдогана будет расти, и его дальнейшая политика и действия будут во многом определяться ходом событий как на Украине, так и новым раскладом сил в мире и на Ближнем Востоке.