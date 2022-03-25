Верещагино, Пермский край, , 09:15 — REGNUM В Пермском крае произошло возгорание тепловоза. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Тепловоз Уральская транспортная прокуратура

ЧП произошло в ночь на 25 марта на перегоне Верещагино-Бородулино Свердловской железной дороги. Тепловоз следовал в составе из трех грузовых вагонов. Предварительной причиной пожара названа неисправность топливной системы.

Происшествие не повлияло на график движения других поездов. Среди людей пострадавших нет.