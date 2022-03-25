Верещагино, Пермский край, 25 марта 2022, 09:15 — REGNUM В Пермском крае произошло возгорание тепловоза. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
ЧП произошло в ночь на 25 марта на перегоне Верещагино-Бородулино Свердловской железной дороги. Тепловоз следовал в составе из трех грузовых вагонов. Предварительной причиной пожара названа неисправность топливной системы.
Происшествие не повлияло на график движения других поездов. Среди людей пострадавших нет.