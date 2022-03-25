Верещагино, Пермский край, 25 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Пермском крае произошло возгорание тепловоза. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Уральская транспортная прокуратура Тепловоз

ЧП произошло в ночь на 25 марта на перегоне Верещагино-Бородулино Свердловской железной дороги. Тепловоз следовал в составе из трех грузовых вагонов. Предварительной причиной пожара названа неисправность топливной системы.

Происшествие не повлияло на график движения других поездов. Среди людей пострадавших нет.