Москва, , 09:15 — REGNUM Японские санкции в отношении России не повлияют на сроки создания российских спутников. Об этом 25 марта сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в России работает программа импортозамещения, которая позволит избежать трудностей.

«Санкции давно ожидаемые и не неожиданные, — написал Рогозин в личном телеграм-канале. — Будут парированы реализуемой программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся».

Как сообщало ИА REGNUM, попытки Соединённых Штатов и их союзников с помощью санкций разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране не увенчаются успехом, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.