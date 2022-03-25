Москва, , 09:14 — REGNUM Власти Камчатки просят скорректировать требования, введённые указом президента России Владимира Путина, по которым экспортёры обязаны продавать 80% валютной выручки. В таких условиях рыбная отрасль края может быть парализована. Об этом шла речь на встрече губернатора Камчатки Владимира Солодова с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в региональном правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Дело в том, что наши камчатские рыбные предприятия несут большие расходы именно в валюте — обслуживание судов, бункеровка, обслуживание валютных кредитов. Сейчас они вынуждены сначала менять рубли на доллары, доллары — на рубли, а потом рубли снова в иностранную валюту переводить. Надеемся, что при поддержке правительства РФ удастся решить этот вопрос, сейчас «мяч» на стороне Центробанка, и в ближайшее время окончательное решение должно быть принято. По крайней мере, на уровне Виктории Абрамченко поддержка полная у нас здесь имеется», — пояснил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

За пределами России бункеровку топливом рыбопромысловых судов осуществляют только по полной предоплате. При этом российские компании вынуждены работать с иностранными через агентов, а при проведении транзакции по оплате агентских вознаграждений возникают сбои или отказы.

«Перебои в бункеровке топливом и техническом обслуживании рыбопромыслового флота могут привести к остановке некоторых видов промысла водных биоресурсов и сокращению поставок уловов на российский рынок», — отметили в правительстве Камчатки.

Власти Камчатки попросили изменить наложенный валютный мораторий и разрешить рыбопромышленникам использовать часть валютной выручки на оплату бункеровки топливом, ремонта рыбопромысловых судов, судового снабжения необходимыми припасами для ведения промысла, а также на обслуживание кредитов в иностранной валюте. А уже с оставшейся выручки обязать продавать 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, девять предприятий Камчатки вошли в список системообразующих и могут рассчитывать на льготное финансирование — кредитование по льготной ставке.