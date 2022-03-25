Брюссель, 25 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза изучают возможные ограничения в отношении российского экспорта газа, причём не только относительно объёмов, но и относительно цен. Об этом премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил 25 марта по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

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По его словам, лидеры продолжат обсуждать, как можно ограничить доходы России от поставок газа. Обсуждаться могут ограничения закупаемых объемов, а также ограничения цен. При этом Еврокомиссии надлежит изучить заявление России о рублёвой оплате за газ.

«Уже сейчас значительная часть контрактов — до 80% — фактически оплачивается в рублях. Но если мы меняем один параметр контракта о порядке оплаты, почему не изменить другой, касающийся цен», — сказал Де Кроо.

Он отметил, что Еврокомиссии поручено изучить исполнение действующих мер, возможности их обхода и решить, нужны ли уточнения. Изучить нужно и возможные дополнительные меры, так как необходимы гарантии большего их влияния на российскую экономику, чем на европейскую.

Де Кроо добавил, что любые меры в сфере энергетики в значительной степени повлияют на экономику ЕС. Нужно понять, какие действия страны ЕС уже предприняли для отказа от российской энергии, и как они повлияют.

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